Ukrajinský hokej se nevzdává. Hned po mistrovství vymění hokejky za zbraně

Hokejový svaz na Ukrajině vedou manželé Aleksandra Slavytska a Heorgij Zubko. Výkonná ředitelka Stavytska odešla s dětmi do zahraničí a vyřizuje svazovou agendu.

Zatímco tým žen do zápasů skupiny A divize III nezasáhne, protože hráčky se momentálně nacházejí v různých částech světa, týmy mužů a hokejistů do 18 let pokračují v přípravě.