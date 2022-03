Útočník Hynek Zohorna podepsal novou smlouvu ve Švédsku

Zohorna přišel do Oskarshamnu před sezonou z KHL a za IK doposud odehrál 43 zápasů s bilancí devíti branek a 19 asistencí. Je tak pátým nejproduktivnějším hráčem týmu.

"Hynek je důležitá součást týmu. Odvádí skvělou práci v ofenzivě i defenzivě, málokdy chybuje v našem obranném pásmu. Výhodou je, že jej můžeme použít na křídle i na centru," uvedl sportovní ředitel Thomas Fröberg s tím, že tříletá délka smlouvy je výhodná pro klub i hráče. "On i jeho rodina mají Oskarshamn rádi a my v Oskarshamnu máme rádi je. Chceme, aby zůstal a on chce zůstat, což nás těší," dodal Fröberg.