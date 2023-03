Ve fotbale by se neztratil! Zkušený hokejový gólman předvedl unikátní kousek

⚽️ Máme pro vás gólmana, @fcrokycany . Co vy na to? 😉 pic.twitter.com/JFzU4orZeG

„Samozřejmě by potěšilo, kdyby z toho byl gól, ale ani mě to nemrzí. Chtěl jsem hru míň přerušovat, protože byla hodně kouskovaná," vysvětlil svůj záměr v rozhovoru pro sociální sítě klubu.

Jak bylo na povedeném Hanuljakově kousku znát, rozhodně ho nepraktikoval poprvé. „Začalo to srandou při tréninku, kdy jsme to s kluky zkoušeli. Vlastně celkem pravidelně. Zjistil jsem, že to je celkem rychlý způsob rozehrávky a dá se využít," líčil.

A v zápase přišla situace, kdy se k výkopu opravdu dostal. „Nějak to přišlo. Je to dílo okamžiku. Nejde takhle rozehrát pokaždé, musím mít čas. A hlavně prostor vpravo, protože kopu pravou nohou," usmál se Hanuljak.

Dominik Šorf, jednička Přibrami, střídal ve 27. minutě po čtyřech inkasovaných gólech. Náhradník Petr Jiroušek dostal ještě do konce třetiny hned pět branek a zmizel v útrobách stadionu. Když se pak Šorf vrátil na poslední část do branky, už v ní nechtěl zůstat. Ale když zamířil zpátky na střídačku, tak na ní brankářská dvojka chyběla. Jiroušek se objevil až po pár minutách a nakonec utkání dochytal. Zápasu bizarní momenty nechyběly...

Hattrickem se na demolici podílel Tadeáš Svoboda. „Myslím, že Příbram nestíhala fyzičkou, my jsme si to dobře házeli a napadalo nám to tam. Bylo pro nás těžké udržet koncentraci. Smáli jsme se, že to je jak v krajském přeboru," culil se 19letý útočník pro klubové sociální sítě.