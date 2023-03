Vítkovice doplatily na nevyužitou přesilovku a zbytečná vyloučení. Holaňovi se i tak série líbí

I poté se jeho mužstvo snažilo ze všech sil vynutit si aspoň prodloužení. „Bušili jsme do soupeře, avšak Kometa se zatáhla a čekala na brejky. Přestože jsme se nechali párkrát zbytečně vyloučit, šance jsme si vypracovali. Puk jsme ale bohužel do sítě nedotlačili. Připomínalo mi to druhé utkání v naší hale," porovnal. „Věřím, že v sobotu budeme mít před našimi fandy navrch zase my," dodal slovenský forvard.