Ve stopách Nečase a Jiříčka! Syn trojnásobného mistra světa doma slyší rady i kritiku

Hrdý táta pochopitelně pečlivě sleduje, jak si syn vede. Když je šance, ochotně poradí, dokáže být i kritický. „Ale určitě ne tak, jako byl táta na mě. Myslím, že by to pak možná nezvládl. Takže rady mu dávám, ale hokejovým životem se musí prokousat sám," tvrdí Vlasák starší.

V Mladé Boleslavi se posouvá hokejovým žebříčkem a dělá tátovi radost. „Poprvé se dostal do dvacítky. Pak se vrátil a na prvním utkání si přetrhl vaz v kotníku a naštípl si lýtkovou kost. Letní přípravu by ale měl stihnout a doufám, že už bude koketovat s Chance ligou," těší se táta Vlasák.

U syna dokáže ocenit, jaká má herní myšlení. „To je výhoda, to se nedá naučit, má vidění hry, čtení. Občas si říkám, jak tam některého hráče mohl vidět," pojmenuje jednu z předností Vlasáka juniora. „Na druhou stranu potřebuje zesílit. Hodně vyrostl, ale nestihl se obalit svalovinou. Musí do sebe dostat sílu a pak krok dopředu udělá," věří.

S radostí také sleduje, jak si synek dává do těla a přidává si. „Je mu jasné, že jen trénovat nestačí. Musí dělat věci navíc, pilovat střelbu. Snad to pochopil," tvrdí sportovní manažer Plzně. Sám také synovi doporučil, aby neodcházel v mládežnickém věku sbírat hokejové zkušenosti do ciziny.

„Měl možnost odejít, ale já mu řekl, ať zůstane tady. Spousta kluků, co hrála doma, se dostala do nejvyšších pater," má jasno Vlasák starší a za příklad dává třeba Davida Jiříčka či Martina Nečase. „I odsud se dostali do velkého hokeje. Vždycky je to tom klukovi samotném, jak je ochotný dřít a jít si za svým snem."