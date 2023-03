Pochvala pro Plzeň za šanci talentům. Expertovi vadí almužna při odchodu do ciziny

Sázka na talenty. Hokejová Plzeň je známá dobrou prací s mládeží. Poctivě piplá hráče v akademii a odměnou pro západočeský klub pak je, když talentovaní hráči naskočí do extraligy. „V lize dáváme mladým asi nejvíce prostoru. Ale musí si ho zasloužit, nesmí to být zadarmo," upozorňuje v pořadu Příklep Tomáš Vlasík, sportovní manažer plzeňského klubu. Redaktor Sport.cz za počínání Západočechy chválí. „Jen mi přijde strašně deprimující, že si pipláš hráče. Jeho cílem je, aby se šel ven poprat o NHL. On pak zmizí a nejsi za to ohodnocený. Ve srovnání s fotbalem je to absolutní almužna," zlobí se Škvor.

Kolik času má plzeňský talent na prosazení v áčku? Sportovní manažer vysvětluje v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Plzeňský vzoreček, podle kterého v klubu dostávají mladí šanci, je jasně daný. „První rok je na rozkoukání, druhý rok už musí být vidět růst a třetí rok už je třeba, aby byl hráč zapracovaný. Jinak přijde nový mladý hráč," neskrývá trojnásobný mistr světa Vlasák. „Jsem jedině pro, když funguje mládež a práce s akademiemi," chválí Západočechy Škvor. Upozorňuje na to, že někde sice dávají také příležitost talentům, ale jen na zlomek času. „Na co ti je, když má takový hráč icetime minutu? Ale to není případ Plzně, v té se mladým daří. V obraně nastupoval Skok a Jiříček, vepředu pak Dvořák. Ten byl na ledě deset, dvanáct minut. Tohle se klubu v budoucnu vrátí," věří hokejový novinář. Hokejový pořad Příklep se sportovním manažerem Plzně Tomášem VlasákemVideo : Sport.cz Vlasák prozradí, že pro příští sezonu už má klub připraven další talent, i když nemůže počítat s tím, že by hrál všechny duely. „Adam Benák je hodně mladej, ale půjde s námi do přípravy a nějaký zápas šanci dostane. Na svůj věk je to výjimečný kluk," hlásí funkcionář. Další český hokejový talent - Adam Jiříček. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Redaktor Škvor jen připomíná, že když pak talent odejde do zámoří, dostane v rámci kompenzace jen drobné v porovnání s náklady na výchovu hráče. „Tak, jak jsou uzavřené smlouvy s IIHF, je to ve srovnání s fotbalem almužna," opakuje expert Sport.cz. Co dalšího zaznělo v Příklepu s hokejovým manažerem Tomášem Vlasákem se můžete podívat ve videu. Tipsport extraliga