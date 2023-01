Moderátor pořadu Honza Homolka z O2 TV bere Bedardovu pozici jedničky na letošním draftu jako hotovou věc. A oba experti ve studiu jen souhlasně přikyvují. „Kdyby to bylo jinak, tak by se skauti, kteří seděli na tribunách během MS dvacítek v Halifaxu, asi museli zbláznit. Že těch třiadvacet bodů, co posbíral, byl nějaký omyl," míní zkušený novinář. Spíš prý bude záležet na tom, jak se s kanadským hokejovým diamantem bude pracovat dál. Zda z něj bude nový McDavid, nebo se stane některou se zapomenutých jedniček draftu.

Nad tím, co Bedard na ledě umí v sedmnácti letech, Antoš je kroutí hlavou. „Ti hráči mi ukazují, jak jsem byl hrozný," říká s úsměvem ve tváři a říká, že v kategorii dvacítek nemá takový hráč co dělat. „Není náhoda, že ho na povolení pustili o rok dříve do kanadské juniorky," všímá si.

Kanadská juniorka? Jediná cesta do NHL. Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Na mladíkovi oceňuje, že neustále hledá řešení, pro soupeře není čitelný. „Má unikátní stahovačku. Podobnou měl Tomáš Vlasák, vždycky jsme mu jí sežrali," nachází zajímavé srovnání s českým hokejistou. „Bedard se dokáže rychle otočit na fleku a jít do protisměru, když vidí, že není šance na přehrání beka," nachází další plus mladého Kanaďana. „To, co on má hokejově v hlavě, tak bychom se asi museli složit dohromady, abychom ho dorovnali. Že bude jedničkou draftu je jasný," dodává Antoš.

U ruské hokejové rakety Mičkova experti váhají. O kvalitách mladíka není pochyb, ale jak jej zabrzdí to, že se nemůže měřit s konkurenty na akcích IIHF? „Výjimečnost dokázal už na posledním startu na MS dvacítek, kdy tam ještě Rusové mohli hrát. Ta možnost mezinárodní konfrontace je hendikepující," domnívá se šéfredaktor Sport.cz.

V prvním kole by se na draftu měl dočkat talent z brněnské Komety Eduard Šalé. „Na další Čechy jsem zvědavý, spíš půjdou trochu později," dumá Antoš. Velký dojem na něj udělal sedmnáctiletý švédský bek Axel Sandin-Pellikka. „To, co předváděl, jsem dlouho neviděl. Spousta hráčů by pálilo pod tlakem puk, on si ho nechal na holi, zvedl hlavu a hledal řešení. Nebojí se hrát, ale třeba na rozdíl od Jiříčka neriskuje," konstatuje Antoš s tím, že mladý Švéd bude na draftu vybrán mezi prvními deseti hráči.

Kluby NHL je přehlédly, přesto čeští útočníci zářili na mistrovství dvacítek. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz