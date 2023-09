Pardubice vyřídily i německého vicemistra a drží postup v ruce

„Chceme v dříve nechtěné soutěži, jejíž prestiž se pomalu, ale jisté zvedá, dojít co nejdál a udělat Dynamu dobré jméno,“ tvrdil David Cienciala, jenž dal v letošní Lize mistrů už čtyři branky, z toho dvě proti dosud stoprocentnímu Ingolstadtu. Domácí znovu před téměř pěti tisíci diváky na ledě jasně dominovali i bez marodících útočníků Kauta a Radila.

Vedli už po 142 vteřinách, další gól domácích přišel z přesilovky. Hyka báječnou přihrávkou vybídl Ciencialu, aby propálil Williamse mezi betony. „Hráli jsme dobře a nejde tolik o to, kdo z nás dává góly. Směřuje to tam, kde chceme být v extralize. Určitě je fajn, že se nám daří při hře v početní výhodě,“ líčil Cienciala, jenž byl stejně jako proti norskému soupeři autorem vítězné branky.

První třetina běžela podle pardubických not, takže po dlouhém pobytu v útočném pásmu se prosadil Říčka a v 17. minutě to bylo už 4:0, když puk po Bučkově střele dorazil do sítě Ingolstadtu pohotový Sedlák.

Foto: David Taneček, ČTK V hokejové Lize mistrů bylo na ledě hodně živo. Zleva St. Denis Travis z Ingolstadtu a Tomáš Dvořák z Pardubic.

Bavorský celek při nepříznivém stavu vyrukoval s velkou tvrdostí, což si Pardubice nechtěly nechat líbit a v závěru první třetiny přišly o dva obránce. Dvořák šel předčasně do sprch po bitce s Kanaďanem St. Denisem, Vála vyfasoval trest do konce utkání za nedovolený zásah do oblasti hlavy a krku soupeře.

Navrch měl domácí tým ale díky hokejovému projevu, lepšímu bruslení a rychlosti. Teprve desátou střelou v zápase dosáhl už pátého gólu, o nějž se znovu postaral s chutí hrající elitní útok. Soupeř nasbíral během prvních dvou třetin 62 trestných minut, z další pardubické přesilovky vzešla šestá branka v jeho síti. Will přišel o čisté konto v oslabení na začátku třetí části, o vítězství Pardubic ale nebylo pochyb.

„Myslím, že rozhodly čtyři branky v první třetině, kterými jsme sebrali Ingolstadtu vítr z plachet. Na ledě bylo dost nervozity, pár hraničních zákroků, hodně vyloučených. My jsme ale byli schopni to odbránit a když vypadli ze sestavy beky, museli se tam vzadu točit i útočníci. Ale popasovali se s tím kluci dobře a vnímám to, že jsme zaslouženě vyhráli,“ vykládal pardubický trenér Václav Varaďa.