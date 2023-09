Ten by mohl přinést americký střelec Peter Mueller, jenž dosud v přípravě ani Lize mistrů do hry kvůli zranění nezasáhl. S týmem ale do Finska odcestoval a kouč Ostravanů Miloš Holaň před odletem na sever Evropy uvedl, že alespoň do jednoho zápasu by Mueller měl naskočit.