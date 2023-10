Kladno přichází o kapitána. Plekanec nečekaně ukončil kariéru

Plekanec svůj poslední zápas odehrál na ledě Mladé Boleslavi na začátku října, kde pomohl Kladnu k vítězství 4:3. Od té doby nehrál a klub potvrdil, že bude mimo hru nejméně do listopadové reprezentační přestávky. Zranění si ale vyžádá delší rekonvalescenci a majiteli 1001 startů v NHL by v případě pokračování kariéry na profesionální úrovni hrozily zdravotní komplikace.

„Bohužel jsem se rozhodl ze zdravotních důvodů ukončit hráčskou kariéru. Doufal jsem, že pár týdnů odpočinku bude stačit, abych se mohl ještě vrátit na led a pomoci klukům do play off. To se bohužel nestane. Strašně mě to mrzí, rád bych pomohl, ale byl by to pro mě obrovský risk,“ uvedl Plekanec na sociálních sítích Rytířů.