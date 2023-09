První start a hned gól. V Olomouci nebyli šťastní, ale Liberec mě připraví líp, říká Galvas

S premiérovu jste spokojený nadmíru, ne?

Jsem, strašně. Hlavně, že jsme ale vyhráli, tři body jsme už potřebovali. Gól byl trochu navíc. Chtěl jsem podpořit útok, byl tam Osky (Oscar), nahrál mi před bránu a už jsem jen udělal blafák do bekhendu a zakončil jsem.

Nakonec byl vítězný.

Výhra byla důležitá. Vstoupili jsme do utkání dobře, ale ve druhé třetině nás bohužel zbrzdily přesilovky, které musíme zlepšit. Kladno dalo rychle dva góly a zápas se pak trochu otáčel, ale naštěstí do třetí třetiny jsme už zase nastoupili dobře a výsledek si už pohlídali.

Máte puk schovaný?

Ano, už mi ho donesli. (usměje se)

📊Hned v prvním utkání za Tygry se prosadil také Tomáš Galvas, pro kterého je to rovněž premiérová trefa v @telhcz. 👏🏻 — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) September 27, 2023

Už víte, kolik vás bude první trefa stát?

Určitě budu muset něco zaplatit, Jarda Vlach je pokladník, takže něco po mně bude chtít. Asi to budu mít drahý.

Kdy jste se definitivně dozvěděl, že nastoupíte už proti Kladnu?

V Liberci jsem byl už týden, ale byl tam nějaký problém s transferem, takže jsem mohl začít až nyní.

Jak přesun do Liberce probíhal?

Od Liberce jsem měl nabídku už v létě, jenom jsem ještě přemýšlel, jestli nezkusit zahraničí. Nakonec jsem se vydal českou cestou. Na zahraničí jsem se ještě necítil, zatím jsem byl pořád přeci jen hlavně doma. Takže jsem nejprve chtěl udělat krok českou cestou. Myslím, že jde o správnou volbu.

Jak těžké bylo rozloučit se s Olomoucí, kde jste hokejově vyrůstal?

Určitě to bylo složitý, hlavně kvůli škole, protože jsem si ji chtěl v klidu dodělat v Olomouci. Ale bohudík to pro mě dopadlo dobře. Dostal jsem nabídku do Liberce a mohl jsem jít sem.

Jakou roli v tom hrál Boris Žabka, který vás v Olomouci trénoval a nyní působí v Liberci?

Borise samozřejmě z Olomouce znám, trénoval mě, hlavně jsem to však řešil s panem trenérem Pešánem. Vzal mě sem a ukázal mi, jak to tady chodí. Podle toho jsem se rozhodoval. A samozřejmě jsem to konzultoval s rodinou. Všichni měli nějaký názor, vše jsem si poslechl a podle toho jsem se rozhodl.

🚨🚨 Večer plný životních momentů! Gratulujeme našim mladíkům k prvním extraligovým gólům! 🥳 #BTL pic.twitter.com/iqLebs9aqL — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) September 27, 2023

Cítil jste, že budete mít v Liberci větší šanci na áčko?

Ze začátku v Olomouci jsem začínal hlavně v juniorce. Samozřejmě si to musím vybojovat, zadarmo bych to neměl v Olomouci, ani tady. Tady je sice větší konkurence, bude to těžké, ale určitě když budu podávat dobré výkony, mohl bych do nějakých zápasů naskočit.

Myslíte, že Liberec vás připraví lépe na draft než Olomouc?

Tady je daleko víc trenérů, kteří se mně mohou věnovat, je tady daleko lepší prostředí. Myslím si, že mě připraví líp.

Zaznamenal jste již nějaké negativní reakce z Olomouce, která o vás nepochybně také stála?

Určitě v Olomouci nebyli šťastní, ale dopadlo to takto. Jsem rád, že můžu jít cestou Liberce.

Školu jste nakonec vyřešil jak?