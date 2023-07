ANTOŠOVA BŘITVA: Jalonen si místo plivání zasloužil dík. Skleničku lidsky nechápu

Místo poděkování a připraveného odvolání, třeba i hned po nepovedeném mistrovství světa, přišla tahle protahovaná. Kari Jalonen si totiž zaslouží dík. Tak mu chci poděkovat aspoň takhle. Hodně rychle se zapomnělo, že po deseti letech přivezl medaili. Ano, předvedená hra se nelíbila nikomu, ale Jalonen si zasloužil slušné jednání. A to od svazu nepřišlo.

Místo toho všichni plivou kolem sebe a uráží jeho přínos pro národní tým. Je to pro mě nepochopitelné. Myslel jsem si, že se změnou prezidenta Českého hokeje přijde i změna komunikace. Z tohohle všeho by mělo přijít největší ponaučení. Takhle se chovat nechceme.

Od začátku bylo jasné, jak to dopadne a že bude odvolán. Výkonný výbor má na to právo, ale má to mít jasnou a otevřenou formu. I pro fanoušky. Ne jednání někde pod stolem. Prezentace pro veřejnost byla žalostná.

Zaráží mě, že takhle dlouho řešíme odvolání trenéra národního týmu, ale nikdo si nevšímá třeba toho, že Slováci měli na draftu do NHL víc hráčů než my. Kvůli tomu by se měl scházet výkonný výbor a řešit, proč je na tom mládež špatně. Měli bychom řešit český hokej jako celek.

Trenér národního týmu problémy českého hokeje nevyřeší. Měli bychom se zabývat také tím, že do extraligy chodí spousta cizinců, kteří pak hrají na mistrovství světa líp než Češi. Musíme dostávat mladé hráče do extraligy i 1. ligy a soutěže zkvalitnit. Ale pokud se výkonný výbor schází třikrát kvůli kouči reprezentace a jen jednou kvůli mládeži, tak to samo o sobě vypovídá, že nechápe, co se děje.

Před hokejovými prázdninami prolétla médii také zpráva o přestupu reprezentačního obránce Davida Skleničky do KHL. Myslím, že David ví, do čeho jde. Rozhodovací argumenty pro něj byly zřejmé. Porušení morálních zásad i zákaz reprezentace mu za lukrativní smlouvu stojí. Finančně výhodné rozhodnutí, peníze mají svou moc. Lidsky to ale nechápu.

Samozřejmě je polehčující okolnost, že nejde do Ruska, ale do kazachstánské Astany. Jenže pořád je to soutěž, kterou se všichni snažíme ignorovat. Společenský tlak nechal stranou. Můžeme mu to vyčítat, mít o něm špatné mínění, ale stejně je to rozhodnutí hráče a jeho agenta. Těžko ho za to odsuzovat. V reprezentaci ho zvládneme nahradit.