České hvězdy z NHL litují Jalonena. Trenér neměl hráče na medaili, říká Krejčí ostře

Z hokejistů, kteří si v reprezentaci pod Jalonenem zahráli, se zatím nikdo nevyjadřoval ke 63letému finskému kouči výrazně kriticky. Výjimkou není ani Krejčí. „Měl jsem s Karim výborné zkušenosti a nemůžu na něj říct špatné slovo," řekl nejprve.

Uplynulý nepovedený šampionát samozřejmě také nehodnotil kladně, ale nedával by to za vinu Jalonenovi. „Co se stalo letos na mistrovství, tak ať se na mě nikdo nezlobí, ale neměli tým na úspěch v top trojce. Když trenér nemá hráče, bohužel s tím nic neudělá," mínil.

„Je mi ho samozřejmě líto. Znám to ale z NHL, je to byznys. Hráči se mění furt, trenéři taky. Nechci říct něco, čeho bych litoval. Když nějací lidé vidí, že změna pomůže... Uvidíme, jak to dopadne," pokračoval už střídměji.

Neúspěch by na zkušeného kouče neházela ani další hvězda NHL Dominik Kubalík, nejlepší střelec uplynulého mistrovství. „Samozřejmě výsledek se nepovedl a mrzí mě, ale na ledě jsme hráli my. O projev jsme se měli postarat my," tvrdil křídelník Detroitu.

Bude David Krejčí pokračovat? Po sezoně jsem si myslel, že to rozhodování půjde rychle, ale...Video : Sport.cz

„Na Kariho nemůžu říct nic špatného. Měli jsme spolu dobrý vztah. Hned jak jsem vyhrál krále střelců mistrovství, tak mi volal měli jsme příjemný rozhovor. Snad si najde další angažmá a bude spokojený," vzkázal Kubalík.

Podobně se vyjádřil i další reprezentant ze zámoří Filip Chytil. „Hrál jsem pod Karim jen čtyři třetiny a pár tréninků, ale lidsky na mě působil výborně, komunikovali jsme každý den. Podle mě je to dobrý trenér. Ale moje rozhodnutí to není, neovlivním to," uvědomoval si útočník Rangers.

Jak jim to sluší? Hokejisté a jejich partnerky vyrazili na vyhlášení ankety Zlatá hokejkaVideo : Sport.cz

Národní tým po Jalonenovi převzal dosavadní kouč dvacítky Radim Rulík, který má za úkol ordinovat ofenzivnější hru. „Hokej se prostě musí hrát dopředu. Tak jako fotbal. Díval jsem se naši jednadvacítku a jsem strašně zklamaný," říkal Krejčí s ohledem na zpackané utkání fotbalových Lvíčat s Izraelem (0:1). „Takový hokej nemám rád, musí se hrát dopředu. Radši prohraju 6:8 než 0:2," mínil útočník Bostonu.