Atmosféra v Břeclavi? I pro mě nezapomenutelný zážitek, tvrdí obránce osmnáctky Jiříček

Co jste říkal na to, jaké podpory se vám na turnaji v Břeclavi dostalo?

Jedna naše chyba v závěru úvodního dvacetiminutového nastavení. Byla to obrovská bitva, my jsme nechali na ledě všechno. Prodloužení je vždycky loterie. Soupeř ho zvládl líp. Mě osobně to hrozně mrzí, těžce těsnou porážku skousávám. Na druhou stranu jde pro český hokej o velký úspěch. Můžeme být na něj hrdí. Druhé místo by nás mělo nabít energií do nadcházející sezony, a hlavně směrem k mistrovství světa.