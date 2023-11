Byli jsme zdraví konkurenti a těžil z toho tým, vzpomíná na Čechmánka parťák Hnilička

Tampere (Od našeho zpravodaje) - Ta zpráva ho zastihla na turnaji Karjala ve Finsku a on jen těžko mohl uvěřit, že „Čeman“ už není mezi živými. „V 52 letech je to pořád mladý člověk,“ řekl Hnilička. Čechmánek je pak prvním hráčem z naganské soupisky, který navždy odešel.

Milane, jaké se vám na Romana Čechmánka vybaví vzpomínky?

My jsme strávili spoustu času v národním týmu. Já mám zafixované, že jsme byli dvojice pro národní tým. Spolu jsme to táhli, byli jsme zdraví konkurenti, z čehož těžil tým. Snažili jsme se být jeden lepší než druhý, ale jen v rámci mužstva. Takže když to nešlo mně, nebo Čemanovi, byli jsme schopni za sebe zaskočit. Byla to zdravá rivalita, z které měl prospěch tým, protože jsme se snažili být co nejlepší za každé situace.

Vy jste působil klidněji, on byl takovou sopkou.

Je pravda, že jsme byli povahově každý jiný. Ale bylo to koření pro tým. To, že kluci hráli skvěle, měli jsme výborné hráče, tak bez gólmana, když nechytá, to má tým složité. Myslím, že dnes jsou kluci víc kamarádi, my bývali víc osobnosti. Dominik Hašek, Petr Bříza, Roman Turek, Tomáš Vokoun - byli víc solitéři. A moje reprezentační kariéra bude navždy s Čemanem spojená, strávili jsme v národním týmu hodně a hodně času.

Je to pro vás asi šok, že?

V 52 letech je to pořád mladý člověk, i když před 20 lety bych říkal asi něco jiného. Je to neuvěřitelné. Ale takový je zkrátka život. Spíš si člověk říká, co se stalo. Budí to rozpaky, protože ještě v únoru výborně chytal na exhibici Nagana v Praze.

Výborný brankář Čechmánek podržel český tým. Jsem rád, že mě v hokejovém mohli vidět vnoučciVideo : Sport.cz

V sobotu se mu udělalo špatně a… Kdekdo má Romana Čechmánka zafixovaného jako „monstrum“ ze Vsetína.

Vsetín štval všechny, protože měli vynikající tým. Čeman chytal fantasticky. Byla to silná parta, vlastně takový druhý národní tým v extralize. Já si vždycky budu vybavovat Čemana v přátelsko-rivalském světle. Máme spoustu krásných zážitků. Je to neuvěřitelné, že takhle brzo odešel.

Asi na něj budete chtít v prosinci při zápase reprezentace v O2 areně proti Finsku zavzpomínat, že?