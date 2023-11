Zemřel hokejový brankář Čechmánek

Čechmánek se naposledy věnoval trénování v Uherském Hradišti. Podle iSport.cz se mu v sobotu večer udělalo špatně a o sebevraždu by se jednat nemělo.

Po profesionální kariéře se začal věnovat podnikání. Obchodoval s vínem, nemovitostmi a ve Zlíně si otevřel vlastní minipivovar. Podnikání se mu ale nezdařilo. Navíc se dostal do problémů, když si půjčoval peníze, i když věděl, že je nesplatí. V červnu letošního roku mu za to vrchní soud v Olomouci potvrdil tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let za podvod.