Černoch po zápase s Finskem: Myšlenky na MS se mi už trochu vkradly do hlavy

Když kapitán Roman Červenka ve 39. minutě ostravského utkání s Finy v přesilovce s pukem na holi zvedl hlavu, našel právě tohoto spoluhráče přihrávkou mezi kruhy v ideální střelecké pozici. „Od Červuse to byla perfektní práce, už jen tím, jak kotouč podržel a dal mi čas si nachystat zakončení. Určitě jsme si ten gól zasloužili, jen škoda, že jich nebylo víc. Protože šance na to rozhodně byly," líčil Černoch.

„Byl to těžký zápas, stál proti nám plus minus vítězný olympijský tým. Rozhodně dobrý test pro nás a řekl bych, že jsme obstáli. Nevyhráli jsme, což je samozřejmě škoda, protože když se vyhraje, je to určitě příjemnější, ale zjevně je na čem stavět," tvrdil kapitán Roman Červenka.

Černoch označil výkon národního týmu za nejlepší v celém přípravném období. „Celou dobu jsme dělali na ledě přesně to, co trenér určil v plánu a myslím, že jsme hráli to, co bylo potřeba. Takže i proti tak silnému soupeři jako bylo Finsko, se povedlo odehrát slušný zápas," vyprávěl. „Narazily na sebe dva podobné herní systémy, čekalo se, kdo udělá chybu. Nějaké šance jsme měli, stejně tak Finové, bylo to extrémně vyrovnaný zápas," líčil Černoch.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Petr Kodýtek z České republiky a Atte Ohtamaa z Finska.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK