Červenka a Jiříček s reprezentací netrénovali, v týmu končí Zámorský. Připojil se Vejmelka i Knot

Červenka po tvrdém střetu z konce druhé třetiny nedohrál čtvrteční zápas proti Rakousku. Z ledu odjel s krvácejícím nosem, zároveň mu ale nešetrný zákrok pochroumal zuby. Do sobotní odvety, která se hraje v Brně od 16 hodin, tak nenastoupí. „Musí jít k zubaři, ale zkusí si v sobotu alespoň zatrénovat v helmě s celoobličejovým krytem," řekl po pátečním tréninku kouč Kari Jalonen.

Čtvrteční duel nedokončil ani obránce David Jiříček, který má potíže s bolavým bokem. „David půjde zítra na led a uvidíme, jak se bude cítit. Pokud bude vše v pořádku, měl by pokračovat v přípravě. Půjdeme den za dnem," uvedl Jalonen.

Nejhorší situace je tak u útočníka Romana Horáka. Ten ve čtvrtek dopoledne dostal bruslí do kolene a musel odjet na magnetickou rezonanci do Prahy. Právě na základě vyšetření se rozhodne, zda v přípravě bude pokračovat. „Byl to pro nás ve čtvrtek trochu nešťastný den," řekl Jalonen.