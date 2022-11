Chabada zvládá první zápasy skvěle. Po extralize se gólem uvedl i v reprezentaci. Asi štěstí, smál se

Na Turnaji pěti týmů v Ostravě-Porubě v úplně prvním utkání v národním dresu znovu skóroval a zahájil českou stíhačku švédského náskoku. „Asi jsem měl trošku štěstí, Jsem rád, že se první zápasy takhle povedly. Mému sebevědomí to malinko pomohlo, ale já nad tím úplně nepřemýšlím. Zase jsem toho tolik neodehrál. A body? Ty přichází samy," culil se český defenzivní talent.

Češi v úvodním zápase turnaje se švédskou dvacítkou prohráli 3:4, když na konci druhé části prohrávali už o čtyři góly. „První třetina se nám docela povedla, ve druhé na nás vlítli, dostali jsme dva docela nešťastné góly. Ve třetí jsme dotahovali, makali jsme až do konce, myslím, že se nemáme, za co stydět," vykládal pardubický bek, jenž si proti Švédům odbyl reprezentační premiéru.

„Jsem v reprezentaci poprvé v kariéře, bylo to pro mě úplně první mezinárodní utkání. Je to něco úplně nového a je super, že jsem si to mohl vyzkoušet. A musím říct, že to je opravdu jiný hokej, než na jaký jsem zvyklý. Je vidět, že to jsou už zkušení a hodně šikovní hráči. Rád se na ty kluky koukám, je vidět, že to hrají jinak," svěřoval se Chabada.

Do Ostravy jel kapitán pardubické juniorky, jenž v této sezoně ale zvládl už i čtyři extraligové zápasy, původně jako člen reprezentace do 19 let. Z týmu do 20 let ale vypadl vítkovický obránce Matěj Prčík a trenér Radim Rulík ukázal na hráče, kterého zná velmi dobře z klubu.

„Tím, že hrajeme stejný systém jako v Pardubicích, je pro mě lehčí si zvyknout. Není to pro mě nic nového, dělám vlastně to samé, co v klubu," pousmál se Chabada.

Při své mezinárodní premiéře dostal šanci v první obranné dvojici vedle kladenského Jiřího Ticháčka. „Ze začátku jsem byl docela nervózní, tak jsem se to snažil hrát co nejjednodušeji. Ale po pár střídáních to spadlo, navíc jsem měl vedle sebe dobré spoluhráče. Myslím, že to bylo docela dobrý," svěřoval se Chabada.

Vytáhnout se chtěl i proto, že na střídačce stál jeho dětský vzor. „Ano, Marek Židlický. Byl jím už odmalička. Je super, že od něj mohu přebrat nějaké zkušenosti, že mi může poradit," těšilo pardubického beka.

Národní tým do dvaceti let odehraje v Ostravě-Porubě ještě dvě utkání. V sobotu proti finské devatenáctce (od 18 hodin) a v neděli turnaj uzavře zápas Čechů proti Finsku U20 (od 18 hodin). A po turnaji se bude uzavírat nominace pro světový šampionát v Kanadě.