Chyběla nám energie, přiznal Jalonen po vydřené výhře nad Švýcary

"Předně musím říct, že jsem měl takový pocit, že kluci dnes neměli úplně dobité baterky, scházela nám ta energie, kterou obvykle máme. Je to ale těžký turnaj se třemi zápasy ve čtyřech dnech. Už včera večer jsme si rozebrali, jak jsme soupeři (Finsku) darovali čtyři góly. A myslím, že dnes to byl po stránce týmového výkonu dobrý zápas," ocenil Jalonen.

Stejně jako v předchozích dvou duelech se severskými soky i dnes scházela častější střelba. "Samozřejmě, že když máte 15 střel - nebo kolik jsme jich přesně měli - tak to určitě není mnoho. Musíme střílet víc, a to se týká obránců i útočníků. Na druhou stranu - většina týmů hraje především defenzivně a ne tolik do útoku. Věřím, že při lépe dobitých bateriích bychom toho měli v útoku o něco více. Ale hráči musí více střílet, to je zřejmé. A je to jedna z věcí, o níž jsme mluvili," řekl zkušený finský kouč.