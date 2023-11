Do klubů se rozjedeme nadšení a spokojení, těší Lence po Karjale

Lenc se zaskvěl individuálně, prosadil se v každém ze tří zápasů. Duel se Švýcarskem ale označil za nejtěžší. Už jen proto, že se soupeř dokázal velmi dobře na národní tým připravit a věděl, jaký herní styl od něj může očekávat. Výhra 1:0 je ale podle Lence důležitější než jakýkoli jednoznačnější výsledek.

„Domů pojedeme s dobrou náladou. Atmosféra byla parádní už od prvního dne srazu. Přenesli jsme si to do zápasů a udrželi to celý turnaj. To je pozitivní,“ pochvaloval si 32letý útočník švédského HV 71.

Sestřih utkání turnaje Karjala Česko - ŠvýcarskoVideo : Český hokej

Národní tým dobře zvládl i změny v sestavě, které kouč Radim Rulík činil před všemi zápasy. Podle mladoboleslavského odchovance ale všichni hráči od prvních dnů věděli své role a také zápasy, do kterých naskočí. „Byl to zkrátka týdenní plán a všichni věděli, co nás čeká,“ připustil v rozhovoru po utkání.

Premiéra nového realizačního týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem vyšla tedy na jedničku. „Všichni byli plní očekávání, jaké to bude. Celý realizační tým je nový. Myslím, že do klubů se rozjedeme spokojení a možná nadšení. Celkově se to povedlo,“ těšilo Lence.