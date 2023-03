Dresy bez státního znaku? Byl to šok, přiznává legenda. Trpěla i v Buffalu

Reprezentační dres nebyl jediným, kde změna Dominika Haška vykolejila. „Když došlo u nároďáku k první změně, tak jsem si říkal, to snad ne. Byl jsem z toho paf," konstatuje a stejně zaskočený byl prý i před lety v NHL, kdy změnu v barevné kombinaci dresů udělal jeho tehdejší zaměstnavatel Buffalo Sabres. „Nemohl jsem ale říct, že se mi to nelíbí, když organizace byla nadšená, že jako wow, budou se prodávat nové dresy," vzpomíná.

Musel zatnout zuby, nezbylo než novince dát šanci. „Tak jsem se fotil a říkal, že to jsou hezké barvy, které Buffalo zvednou. Ale platí, že jsem konzervativnější typ a když si na něco zvyknu, tak to nerad měním," usmívá se s tím, že také u reprezentačních dresů byl zvyklý, že má na prsou státní znak.

Finanční hledisko a také právní ochrana vedly Český svaz ledního hokeje ke změně. „Už jsem si na ni zvykl. Ale kdybychom se vrátili ke znaku původnímu, nevadilo by mi to. Dřív se pořád říkalo, že hrajeme se lvíčkem na prsou, ale ten lev byl jiný, než je tam dneska. Co to přináší z pohledu finanční stránky, do toho nevidím," líčí Hašek. „Kdybych ale nebral finanční stránku, tak já jsem zastáncem původního českýho státního znaku."