Dva jsou víc než jeden. Hokejovým dvojčatům pomáhá k nominaci na mistrovství světa sehranost

Se Sedlákem strávil tři sezony v ruském Čeljabinsku, v jedné lajně si spolu s Davidem Krejčím zahráli i na olympiádě v Pekingu a po zimním Sedlákově „úprku" ze zámoří se sešli také v extraligových Pardubicích. Jejich cestu za vysněným titulem ale zastavil Třinec, a tak se oba i s klubovými parťáky z obrany Dvořákem a Košťálkem po pár dnech odpočinku hlásili do Jalonenových služeb. „Přemýšlel jsem, co by šlo změnit. Koukal jsem na hokej a mrzelo mě, že tam nejsme. Ale teď už mám do toho zase chuť," říkal Sedlák.