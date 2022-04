Finský trenér českých hokejistů Jalonen po vítězství ve Znojmě: Puk od hráčů na památku bych vážně nečekal

A víte, že trošku ano. Byl to pro mě první zápas před českými fanoušky, kteří umí udělat fantastickou atmosféru, ale jsou i nároční. Takže jsem chtěl, abychom obstáli. Byl jsem rád, že pětkrát zněl gólový popěvek v češtině. Chlapci mi nakonec v kabině dali vítězný puk na památku, to bych od nich vážně nečekal.

Musíme si to zanalyzovat, rozhodně jsme měli v početní výhodě víc šancí, než abychom využili pouze jednu. Martin Erat se o přesilovky důsledně stará a snaží se je vylepšit. Pro nás byli Rakušané dost velkou neznámou, podstatné je ale koncentrovat se na to, jaký hrajeme hokej my.

Šlo mi o to, aby pracovali čistě s holí, vyvarovali se hákování nebo sekání, to je důležité. Když nehrajete v oslabení, odpadne vám jedna velká starost. Musíme si opravdu dávat pozor, co děláme s hokejkou při napadání, abychom se nedopouštěli faulů, které by nás třeba stály zápas.