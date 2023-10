Hadamczik uznal chybu při prodeji lístků na MS. Osm denních vstupenek pro jednoho bylo moc

„Dali jsme zbytečně moc lístků do jednoho balíčku (nákupu), měly být třeba dva, ne osm. To zvažujeme, že bychom do budoucna udělali jinak. Jinak ale myslím, že jsme udělali 99 procent dobrých věcí,“ řekl Hadamczik na úterní tiskové konferenci svazu v hotelu Four Seasons.