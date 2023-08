HOKEJ ON-LINE: Čeští mladíci končí skupinu proti Švédům, postup z prvního místa mají na dosah

Česká hokejová reprezentace do osmnácti let hraje na turnaji Hlinka Gretzky Cup poslední utkání v základní skupině. Svěřencům trenéra Davida Čermáka stojí v cestě Švédsko a k postupu do semifinále z prvního místa jim v Břeclavi stačí i porážka o pět gólů. Zápas začíná v 19 hodin, přímým přenosem jej vysílá ČT sport podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Foto: Václav Šálek, ČTK Čeští hokejisté do osmnácti let oslavují na Hlinka Gretzky Cupu gól.

Článek Češi nejprve na úvod překvapivě deklasovali Spojené státy americké 7:2, v úterý pak potvrdili roli favorita a Němce porazili 6:2. To Švédové nejprve rozstříleli Německo 11:1, pak ale podlehli USA jednoznačně 1:6. Postup do pátečního semifinále; navíc z prvního místa; mají čeští mladíci na dosah. Ve středu jim ho proti Švédům zajistí i porážka o pět gólů. V tom případě by totiž (za předpokladu očekávané výhry Američanů nad Němci) měla tři první mužstva šest bodů a pro Čechy by v minitabulce hovořilo nejlepší skóre ze vzájemných zápasů. Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let: Skupina A (Břeclav): 19:00 Česko - Švédsko Reprezentace Postup z prvního místa? Češi si můžou dovolit i prohru o pět gólů. Chceme vyhrát všechno, hlásí tahoun

Reklama