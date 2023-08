HOKEJ ONLINE: Čeští mladíci hrají v Břeclavi proti Kanadě o zlato

Česká hokejová reprezentace do osmnácti let už má na Hlinka Gretzky Cupu jisté stříbro, svěřenci kouče Davida Čermáka by ale v Břeclavi rádi víc. Povedený turnaj zakončují od 17:00 bitvou o zlato proti Kanadě. Utkání vysílá přímým přenosem ČT sport, podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Foto: Václav Šálek, ČTK Čeští hokejisté se radují z branky v semifinále proti Finsku.

Článek Národní tým v pátečním semifinále po úchvatném výkonu od první do poslední minuty deklasoval Finy 8:2 a po šesti letech ukončí na Hlinkovi čekání na medaili. Zlato dosud česká osmnáctka získala jen v roce 2016. Kanada sice v semifinále s USA prohrávala v první třetině 0:1 a 1:2, nakonec ale zapsala přesvědčivé vítězství 7:2. Češi mají výběru Javorového listu co vracet, v generálce na turnaj mu totiž podlehli hladce 0:5. Hokejový Hlinka Gretzky Cup Finále (Břeclav) 17:00 Česko - Kanada Reprezentace Super zážitek, ohromná euforie! A Kanadě to ve finále vrátíme, slibuje Titlbach po demolici Finů

