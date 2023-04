HOKEJ ONLINE: Osmnáctka vstupuje do MS utkáním se Slovenskem

Svěřenci kouče Jakuba Petra obhajují z loňska čtvrté místo, které se pokusí ještě vylepšit. Pokud se jim to podaří, utnou medailový půst, který trvá od stříbra z roku 2014.

Česká osmnáctka byla zařazena do skupiny A, která se odehraje celá v Raiffeisen Areně s kapacitou přes 5000 diváků, kde hraje své domácí zápasy tým Ajoie. Ve stejné hale se pak odehrají i dvě čtvrtfinále a série na dva vítězné zápasy o udržení mezi elitou. Po utkání proti Slovákům (18:30) vyzvou Češi v sobotu Německo (17:00), den nato obhájce zlata Švédy (17:00) a vystoupení ve skupině zakončí v úterý 25. dubna proti Kanadě (18:30).

Skupinu B, která se odehraje v St. Jakob Areně v Basileji pro 6700 diváků, tvoří USA, Finsko, Lotyšsko, Norsko a domácí Švýcarsko. Američané obhajují stříbro, Finové bronz. Do čtvrtfinále play off postoupí nejlepší čtyři celky z každé skupiny, hokejisté obou posledních týmů si to ve vzájemném souboji rozdají o udržení.