Hokejistky nespekulovaly a těší se na Finsko. Můžeme je v klidu porazit, věří Píštěková

V případě prohry by Češky narazily na Japonsko, ale do utkání se Švýcarskem vlétly se velkém stylu a odmítly spekulace. „Byl náš cíl takhle odstartovat. Chtěly jsme získat momentum a nastavit naše tempo. To se nám na turnaji zatím nedařilo, teď konečně ano. A vyplatilo se," oceňovala v rozhovoru pro hokej.cz trenérka Carla MacLeodová.

A podobně viděla utkání i Alena Mills. „Chtěly jsme od začátku dominovat a ukázat, že do A skupiny patříme víc než Švýcarky. To se povedlo," libovala si pro hokej.cz kapitánka, která se do sestavy vrátila gólově po jednozápasovém trestu. Ten si odpykala v neděli proti USA. „Bylo to hodně nepříjemné. Nejsem zvyklá na tresty, nová zkušenost. Ale líbilo se mi, jak holky držely s Američankami krok," chválila Mills.

Na křídla dostala po většinu času talentované teenagerky 16letou Terezu Plosovou a o rok starší Terezu Pištěkovou. „Holky jsou skvělé. Jsem moc ráda, že tu jsou. Na ledě i mimo něj. Mají skvělý charakter a je s nimi sranda," usmívala se zkušená 32letá útočnice.

A spolupráci si pochvalovala i výrazně mladší Pištěková. „Je to super. Když jsme ještě nereprezentovaly, byl to vždycky náš sen si vedle ní zahrát. A teď jsme její křídla, a dokonce jsme s ní daly gól. Nepopsatelný pocit," rozplývala se.

Právě Pištěková vstřelila poslední českou branku po parádním pasu Plosové. „Krásný pocit. Ještě když mi na gól nahrála nejlepší kamarádka do prázdné branky. Je mezi námi chemie. Nemusela jsem dělat nic, jen jsem položila hokejku. Jsem moc šťastná," radovala se.

Český výběr si tak došel na závěr skupiny pro jasné vítězství a v tabulce skončil třetí s pěti body. „Zlepšujeme se každým zápasem. Stoprocentně jsme připravené na čtvrtfinále. Těšíme se na další šanci probojovat se do medailových bojů. O tom turnaj je," říkala kanadská koučka MacLeodová.

Také ona odmítla jakékoliv spekulace nad potenciálně lehčím soupeřem. „Nic takového nebylo ve hře. My prostě chceme jen pilovat naši hru. Jestli toužíme po medaili, musíme porazit ty nejlepší týmy. A věřím, že my jsme taky jeden z těch nejlepších a že na to máme," mínila trenérka.