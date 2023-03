Alena Mills (Brynäs IF, Švédsko), Adéla Šapovalivová (Beroun), Tereza Vanišová (Toronto Six, Kanada), Denisa Křížová (Minnesota Whitecaps, USA), Kateřina Mrázová (Connecticut Whale, USA), Noemi Neubauerová (Providence College, USA), Klára Hymlárová (St. Cloud State Univ., USA), Natálie Mlýnková, Kristýna Pátková (University of Vermont, USA), Michaela Pejzlová (IFK Helsinki, Finsko), Tereza Pištěková (Turun Palloseura Naiset, FIN), Tereza Plosová (Liberec), Vendula Přibylová (MODO Hockey, Švédsko)