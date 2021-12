Hokejová dvacítka sehraje před startem MS jen jeden přípravný zápas

"Den, čas i soupeře bychom se měli dozvědět v nejbližší době," řekl Mlejnek v on-line rozhovoru s novináři. "Samozřejmě, že komplikace to je. Máme tady 25 hráčů a je to úplně stejná komplikace jako v minulé sezoně, kdy jsme měli hrát přípravná utkání s Finy a Němci a nakonec jsme hráli se Slováky. Situace se opakuje," uvedl reprezentační kouč.

Na základě jediného utkání se bude muset realizační tým rozhodnout o konečné nominaci. Zatímco trojice brankářů má své místo jasné, trojici hráčů do pole - dva útočníky a obránce - musí Mlejnek s asistenty Pavlem Trnkou a Davidem Brukem vyřadit. "K zápasu přistoupíme stejně jako loni, budeme do něj chtít jít s plnou sestavou. Můžeme do něj jít s 22 hráči, takže bude nějaký prostor pro to, abychom nějaké hráče vyzkoušeli," uvedl a dodal, že ještě několik otazníků v nominaci má.

Vedle úpravy rozpisu přípravných zápasů se ale program českého týmu v Red Deer nemění. Jen musejí všichni nejméně do 26. prosince absolvovat PCR test. "Jinak se náš program nemění, každý den máme devadesátiminutový trénink na ledě," řekl Mlejnek. Poznamenal, že není patrné zhoršování koronavirové situace. "My, hráči ani ostatní týmy to nesledují. Všichni máme režim hotel, bus, zimní stadion. Jediné, kde je možné sledovat přituhování situace, je v televizi na místních kanálech. Jinak se nás to dotýká jen v tom, že jsme dennodenně testovaní," podotkl.