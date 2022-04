Hokejový reprezentant Flek slyšel cinknutí a už zvedal ruce

Mrzelo ho, že Češi nenavázali na výborný čtvrteční výkon. „Němci si nás z předešlého dne dobře načetli, což je logický. Podívali se, jak to hrajeme a my měli problém se založením útoku. Dostávali jsme se přes tu jejich odstoupenou obranu dost těžce, na sílu," uvažoval Flek, podle nějž vývoj duelu určila lacino inkasovaná branka po zbytečné ztrátě puku ve středním pásmu.

„Němci se pak nikam nehrnuli, zatáhli se a čekali, jestli vyvedeme ještě nějakou chybu. My sice žádnou extrémní neudělali, ale v útoku nám nic nespadlo a do prázdné nám šoupli druhý gól," přemítal Flek s tím, že prohra mrzí i zabolí. „Pořád je to ale jen příprava, rozebereme si u videa, co bylo špatně a od toho se odpíchneme pro příští zápasy na Slovensku," dodal.