Nezvládli jsme nejtěžší část hokeje, litoval Jalonen po první porážce na české střídačce

Každý tým musí mít nějaký herní plán a hráči ho dodržují, což je věc, na které pracujeme při trénincích i při zápasech. Rozhodně potřebujeme zlepšit detaily, aby do sebe všechno zapadalo.

Myslím, že je to jeden z nejlepších německých hokejistů. Dodal mužstvu energii i šikovnost. Hlavně při přesilovkách, ale líbilo se mi, jak jsme všechny bránili. V tomhle jsme udělali výbornou práci as dokonce měli v oslabení velikou šanci na vyrovnání Flekem.

Rozhodně ano. Všechno, co se děje během přípravy, je pro nás cenné. Poprvé jsme si mohli třeba vyzkoušet, jaké to je odvolat brankáře a hrát power play. Musíme čelit všem možným situacím, než pojedeme na šampionát do Tampere.