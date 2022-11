Hokejový šéf Hadamczik pod palbou! Kde je audit? ptají se experti

Pro někoho je doba delší než čtyři měsíce časem, kdy by již měly být vidět výsledky Hadamczikova působení v roli šéfa českého hokeje. „Pro běžného člověka, když si položí otázku, co Alois Hadamczik za tu dobu stihl, tak nenajde žádný oficiální výstup. Takže si člověk říká, děje se na tom svazu něco?" konstatuje redaktor Sport.cz Jan Škvor.

Na druhou stranu se neváhá přiznat, že dvouleté funkční období je krátké na to, aby něco zásadního zvládl nový prezident českého hokeje změnit. „Navíc se jde bavit o tom, v jakém stavu hokejový svaz přebíral a také s vědomím, co se na nás řítí třeba ohledně energií," tvrdí žurnalista.

Jedna zásadní věc jej ale překvapila. A to nemile. Hadamczik sliboval, že jako první zveřejní audit hospodaření svazu, kdy měl všem ukázat, jak vše běželo. „Mluvilo se o září, říjnu a máme tady listopad. A teď slyšíme, že by to mělo být na konci listopadu," kroutí hlavou hokejový expert.

Druhý z hostů Jakub Koreis vidí v Hadamczikovi postavu, která měla i v dobách minulých v českém hokeji slovo. „I když byl na pár let z toho venku, pořád byl součástí toho vedení. Není to člověk z venku," soudí Koreis.

Druhý z hostů připomíná, že se Alois Hadamczik v posledních letech hodně vymezoval proti vedení českého hokeje. Všímá si ale i toho, že když s těmi stejnými lidmi byl za dobře, vypadalo vše jinak. „Pekl s nimi. Takže působí zvláštně, že by člověk prošel tak výraznou názorovou změnou, že by najednou otočil z černé na bílou. To je trošku divný," uvádí Škvor.

Novinkou v českém hokeji je každopádně to, že má dva generální manažery - Martina Havláta a Marka Židlického. Ohledně jejich práce je prý každopádně brzy na nějaké soudy. „S Martinem Havlátem určitě přichází svěží dech. Kdo ho naopak nepřináší, to je Alois Hadamczik, co si budeme povídat," rýpl si Koreis.