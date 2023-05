Hrubec hasil chyby a našel si čas kouknout do hlediště: Parádní atmosféra, fanouškům děkuju

Stejně jako ve čtvrtek s Finskem jste se strachovali o náskok, ale tentokrát je z toho výhra. Jak moc vás to těší?

Jsem hrozně rád, že jsme vedení dokázali udržet. S větším náskokem už jsme hráli chytřeji než proti Finsku. Byť to bylo ještě ke konci drama, tak jsme si to pohlídali a bereme tři důležité body. Další super test před mistrovstvím světa.

Švédské rány nejprve v přesilovce, pak při power play, se však moc chytat nedaly.

Byly to dobré střely, ale mám nějaká zavedená pravidla během oslabení, takže si to pak vyhodnotíme až po zápase, protože jsem plný dojmů a nehodnotil bych to teď objektivně (usmívá se).

Do stavu 4:1 jste si však neměl na co stěžovat, že?

Kluci hráli skvěle, byla tam spousta bloků. Navíc vyčištěný prostor před brankou. Měl jsme opravdu radost z toho, jak jsme hráli. Jen škoda těch dvou inkasovaných gólů ke konci.

Čtvrtá lajna dnes proti Švédům excelovala! 🔥 Ondřej Beránek se dokázal prosadit po skvělé práci Daniela Voženílka a vstřelil tak vítězný gól! 🦁 #jakolev #narodnitym #CZESWE pic.twitter.com/hiIP8n9yZQ — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 6, 2023

Přesto to stačilo na vítězství. To zejména díky čtvrté formaci, která se postarala o tři góly. Jak se na ně z brány koukalo?

Jsou šikovní, bojujou o mistrovství světa, takže se mi líbí, že to zúročili a dali góly. Určitě to je ku prospěchu. Jinak co k tomu říct... První třetinu jsme hráli velice dobře a inkasovali. Druhou jsme paradoxně vyhráli 3:0, ale dělali jsme chyby a nebylo to z naší strany ideální. A ta poslední už byla rozpačitá.

Pětadvacet zákroků, často jste musel hasit chyby v rozehrávce. Zapotil jste se dost?

Občas kotouč přeskočí hokejku a od toho tam jsem, abych dával pozor, když se stane nějaká chybka. Pak když se nepovedla jedna rozehrávka mně, tak zase kluci zachránili mě. Je to týmový sport, takže spolupráce zafungovala.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fanoušci během utkání Česko - Švédsko hraném v rámci turnaje České hokejové hry 2023.

Jak jste si užíval elektrizující atmosféru v Brně?

Kulisa byla skvělá, chtěl bych fanouškům moc poděkovat. Jak skákali, to bylo parádní. I jak zvedali baterky. Já se většinou nedívám do hlediště, ale přeci jen hokej hraju jen chvíli, tak co bych se na to nepodíval. Během komerční přestávky jsem se mrknul.

Tým zatím nemá jasnou brankářskou jedničku. Jak se cítíte společně s Karlem Vejmelkou a Markem Langhamerem v pozici tří vyrovnaných gólmanů?

Výborně. Právě jsme si řekli, že jsme všichni na stejné vlně. Když nejsou zápasy, tak si taháme sirky, kdo bude ten třetí a kdo si zápas odsedí na střídačce. Vychází to všechno pěkně spravedlivě. Je to parádní spolupráce. Máme i dost srandy a necítím žádnou rivalitu, ba naopak cítím obrovskou podporu, kterou si dáváme navzájem mezi sebou.

Vzájemně se posouváte?

Jo, řešíme spolu všechno a rozebíráme zápasy. Oni na konkrétní situace mají svůj názor, já zase svůj z brány. I s trenérem gólmanů (Zdeňkem Orctem) jsme dost zkušení a máme si co předat, abychom se zdokonalovali.

K týmu už se měl připojit jen Filip Chytil, jinak jste všichni pohromadě. Je to výhoda směrem k šampionátu?