Hrubec: Na mistrovství pojedu i jako trojka. Vypráví i o úspěchu Třince

Asi nic nemáte jisté, protože Kari Jalonen má mezi brankáři velký výběr. Jak to vnímáte?

Bojuji o mistrovství světa a udělám pro to všechno. Musím zaťukat, že na postu brankáře nás bota tlačit nebude, protože můžeme vzít všechny gólmany z extraligového play off, ve Finsku máme Lanýže (Marka Langhamera), v NHL jsou další skvělí brankáři. Bude to mezi námi boj, já odchytám, co dostanu a budu se snažit předvést dobrý výkon. Pak rozhodnou trenéři.

Vzal byste případně i roli trojky?

Trenérům jsem rovnou řekl, že to může být moje poslední mistrovství, takže o něj chci zabojovat, i kdybych jel jako trojka. Na své první mistroství světa jsem jel jako jistá trojka (2019) a nakonec z toho byl zápas o bronz. V hokeji se může stát všechno, a tak i trenéři vědí, že bych jel do jakékoliv pozice.

Máte za sebou sezonu v Curychu, vypadli jste v semifinále. Tak jaký to byl ročník?

Z osobního hlediska a statistik ho beru jako úspěšný, z týmové stránky jsem hrozně nespokojený se semifinále, které jsme prohráli 0:4. Tam mi chyběla bojovnost, kterou teď vidím v televizi v českém play off. Ať je to jakákoliv série, tak je to reklama na hokej. Takhle se to play off musí hrát, nám to chybělo. Navíc jsou některé věci, které by se daly zlepšit.

Jaké?

Dva kustodi nebo jeden masér jsou na celým tým málo. To jsem řekl i manažerovi, on mi odpověděl, že ostatní kluby mají třeba jen jednoho kustoda. Ale chtěl jsem, aby znali můj názor, protože mi na klubu záleží. Země jako taková je krásná, i když extrémně drahá. Ovšem teď jsem viděl ceny potravin v Česku a hodně se to tady Švýcarsku přiblížilo. Jinak je liga super na cestování. Nejdelší cesta trvá tři hodiny a trávím tak s rodinou ještě víc času než v Česku.

Ale v Curychu zůstáváte, že?

Ano. Řekl jsem jim, že neodejdu, dokud nebudu mít titul.

Červenkův trest? Ve Švýcarsku strašně chrání rozhodčí, vysvětluje Šimon Hrubec v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Zmiňoval jste české play off, v němž Třinec, v kterém jste roky působil, zase bojuje o titul.

Nepřekvapilo mě to. Třinec hraje skvěle obětavě. Těch bloků, co má! Čistí to všechno před bránou. Pro gólmana je radost tam chytat. Jak teď kluci hrají, tak to je fantazie. Do toho Káca (Kacetl) chytne něco navíc. Všechno si sedlo, jak mělo. To je tým pro play off, a tak se má play off i hrát.

Přitom šli Oceláři do play off z šestého místa. Spadl z nich tlak?