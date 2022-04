Jalonen: Speciální zápas pro český hokej, ale i pro mě hodně emotivní. A viděl jsem spoustu pozitiv

Měli jsme opravdu hodně dobrý vstup do zápasu. Byl to přímo super start. Věci, které jsme pilovali na trénincích, jsme si přenesli i do zápasu. Měli jsme energii, byli jsme rychlí a silní v soubojích. Navíc jsme předváděli skvělý týmový hokej. Tedy první polovinu zápasu.