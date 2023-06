Jalonenův soudný den, zůstane koučem hokejové reprezentace?

Rozhodovat o tom bude 11 osob sedících ve výkonném výboru. Kromě prezidenta svazu Aloise Hadamczika i dva viceprezidenti Petr Bříza s Alešem Pavlíkem a řadoví členové Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr a Aleš Kmoníček.

Ať už k Jalonenovu setrvání ve funkci, nebo naopak k jeho vyhazovu je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů.

Foto: Stanislava Benešová, Právo Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik ve studiu Sport.cz.

„Kari Jalonen mě musí přesvědčit, že budeme hrát lépe než na tomto MS, nebo lépe než jsme hráli v některých zápasech na šampionátu předchozím," uvedl šéf Českého hokeje Alois Hadamzcik k budoucnosti realizačního týmu minulý týden v pořadu PŘÍKLEP EXTRA na Sport.cz.

PŘÍKLEP EXTRA: s šéfem Českého hokeje Aloisem HadamczikemVideo : Sport.cz

„Budeme chtít slyšet od realizačního týmu, jakým způsobem se chce prezentovat na šampionátu v Praze. Kari Jalonen musí říct, jestli chce změnit styl, nebo ho trochu přizpůsobit. A výkonný výbor se vyjádří, jestli to vidí stejně. Bylo by nefér říkat nějaké prognózy. Když budu mluvit za sebe, tak pod Kari Jalonenem musíme hrát lepší hokej než letos. Jalonen je ale dost zkušený trenér, aby věděl, co bylo špatně a co je potřeba udělat líp," dodal Hadamczik.

Rozhodující bude Jalonenova analýza, hned dva zdroje Sport.cz dobře seznámené s aktuální situací se však shodují, že vůle výkonného výboru směřuje k odvolání Jalonena.

Kdo sedí ve výkonném výboru a rozhoduje o Jalonenovi: Prezident: Alois Hadamczik Viceprezidenti: Petr Bříza Aleš Pavlík Členové: Marek Chmiel Jaromír Jágr Milan Vacke Daniel Sadil Bedřich Ščerban Jiří Šindler Jiří Šlégr Aleš Kmoníček

I kdyby to nakonec mělo znamenat; což se jeví jako vysoce pravděpodobné; že hokejový svaz by v tom případě musel finského odborníka platit až do konce jeho smlouvy po MS 2024 v Praze a Ostravě.

Pokud by byl Jalonen skutečně odvolán, skončil by s ním i jeho realizační tým s asistenty Martinem Eratem a Liborem Zábranským.

Jalonenovi do nominace nemluvím, říká prezident hokejového svazu HadamczikVideo : Sport.cz

V hokejových kuloárech už se coby Jalonenův nástupce začíná skloňovat jméno Radima Rulíka, jenž byl na začátku května odvolán z Pardubic. Rulík však současně trénuje i národní tým do dvaceti let a není dost dobře představitelné, že by stíhal vést oba reprezentační výběry.

To už ale (možná jen o pár hodin) předbíháme. Teď je na tahu výkonný výbor. Podrží Jalonena, nebo mu naopak poděkuje za 15měsíční spolupráci a s ročním předstihem se s ním rozloučí?