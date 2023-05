Hadamczik o Jalonenově budoucnosti: Musí mě přesvědčit, že v Praze budeme hrát lepší hokej

„Bylo by ode mě nefér, kdybych dopředu říkal nějaké prognózy. „Vždy, a i v minulosti už od dob Karla Guta to tak bylo, že trenéři mají povinnost přinést analýzu k mistrovství. Ať už bylo MS dobré, nebo špatné," nastiňuje Hadamczik další postup.

„Od realizačního týmu budeme chtít také slyšet jak dál a co očekává od nadcházejícího MS v Praze," dodal šéf Českého hokeje.

Redaktor Robert Sára požádal Hadamzcika o vysvětlení jeho výroku, že Výkonný výbor chce po Jalonenovi změnu herního stylu. „Výkonný výbor ještě neřekl vůbec nic. Ale já jako trenér a prezident svazu se ptám sám sebe. Můžeme se stylem, kdy málo bruslíme, uspět v Praze? My se chceme ptát Jalonena, co přidá do stylu, abychom byli agresivnější a abychom toho soupeře chtěli porazit," vysvětlil šéf svazu, jaké otázky v něm herní styl nároďáku pod finským koučem vyvolává.