Jiný svět. Trenérka českých hokejistek je v zámoří slavná, její bývalý tým má halu jen pro ženy

Bývalý slovenský reprezentant měl také díky MaCleodové možnost poznat zázemí University of Wisconsin, kde současná trenérka ženského výběru patří k legendám místních Badgers. „Když to někomu popisuji, to ani není možné..." neskrývá údiv. „Přijdete na pěknou halu, která je kapacitou do pěti tisíc, ale na úrovni, já nevím, Liberce. Krásná hala, která je jenom pro ty holky," líčí v hokejovém studiu Sport.cz.