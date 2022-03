Jordánova náročná anabáze. Z Dálného východu se vracel domů přes Finsko

Cesta se mu tak protáhla na dva dny. „Že bychom se měli bát, to zase ne. Letěli jsme do Moskvy a odsud do Petrohradu. Pak jsme přejeli autem do Lahti, následně do Helsinek, a protože nebyl přímý spoj do Prahy, tak jsme letěli do Vídně a pak už dojeli autem do Zlína," přibližuje svou anabázi na kemp národního týmu.