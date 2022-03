Jsem obyčejný Fin, ne kouzelník, hlásí Jalonen. Má ale plán, jak nastartovat český hokej

„Mým cílem je získat na letošním mistrovství světa zlato. Musíme mít sny a tím mým je, že se na šampionátu ve Finsku dostaneme do play off, pak do finále a získáme titul. Nemůžu to sice slíbit, ale možné je všechno," prohlásil Jalonen.

Přestože od poslední české medaile na mistrovství světa letos uplyne už deset let, Jalonen si nemyslí, že by v tuzemském hokeji fungovalo všechno špatně. „Vidím spoustu pozitiv, ale také některé věci, které budeme muset změnit. Nějaké myšlenky o změnách už mám, ale teď vám je ještě neřeknu. Nechci dělat žádné převratné změny, spíš menší úpravy, protože je opravdu řada pozitivních věcí, kterých se můžeme držet," řekl kouč, jenž v letech 2014–2016 vedl finský nároďák, s nímž před šesti lety získal na MS v Moskvě stříbro.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Nový trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen z Finska.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Hokej se mění, je jiný, než býval. O tom není pochyb. A i my se musíme trochu změnit. Zároveň chci ale zachovat českému hokeji jeho identitu. Chci se držet toho, co je českému hokeji vlastní. Češi jsou rychlí dobří bruslaři, šikovní hráči, ale rád bych do toho vnesl také něco navíc ze své strany. Jsou věci, které je třeba pozměnit a napravit, ale ta identita se bude rozhodně držet českého hokeje," řekl Jalonen.

„Chci změnit, abychom i my v Česku byli pozitivní, je to potřeba. Uvědomme si, že mezi úspěchem a neúspěchem na MS i ZOH je velmi tenká linka. Mluvil jsem nedávno s Jukkou Jalonenem (trenérem finského nároďáku) a připomínal mi, že všechny velké turnaje v nedávné minulosti vyhráli většinou o gól. Tak to prostě je," míní trenér, jenž na klubové úrovni získal hned tři tituly s Kärpätem Oulu, jeden s IFK Helsinky a dva se švýcarským Bernem.

Když jej před několika týdny oslovil generální manažer Petr Nedvěd s nabídkou převzít po Filipu Pešánovi český nároďák, Jalonen neváhal. „Hned jsem věděl, že to přijmu. Vést národní tým je pro mě čest. A stejně tak to mám i u toho českého," tvrdí Jalonen, který byl přitom pro příští sezonu domluven s finským hokejovým svazem na práci hlavního kouče u tamní dvacítky.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Trenér Pešán na střídačce hokejové reprezentace skončil. Výkonný výbor svazu ho po ZOH odvolal z funkce i s asistenty.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

„Když se ale ozvali Češi, doma mi nedělali žádný problém. Všichni; včetně prezidenta hokejového svazu; mi řekli, že to určitě musím vzít. Že taková šance přijde jednou za život. Chci jim moc poděkovat," vzkazuje do své domoviny.

Se svými asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem se ještě osobně neviděl, v nejbližších dnech se ale potkají a Jalonen jim přednese své myšlenky, jakým směrem by se měl zdejší hokej ubírat. Viděl už čtyři extraligové duely v základní části, které na něj udělaly dojem. Už v pátek pak začne objíždět extraligové stadiony při play off, na konci března by pak měl odstartovat přípravný kemp reprezentace na MS.

Jukka Jalonen s pohárem pro mistry světa, který získal v roce 2019 s reprezentací Finska.

„Máme plán, jak se pokusit trochu nastartovat český hokej. Rád bych se kvůli tomu sešel i s trenéry klubů české extraligy, až skončí sezona. Teď během play off je nechci rušit. Stejně tak chci jet i na MS dvacítek, vidět v akci mladé kluky a pomoct svazu i v tomto ohledu," plánuje Jalonen.

České prostředí není pro Jalonena novinkou. V sezoně 2013/14 vedl v KHL pražský Lev, s nímž došel až do finále Gagarinova poháru, kde až v rozhodujícím sedmém duelu podlehl Magnitogorsku. „Když jsem teď před dvěma týdny přistál v Česku, měl jsem pocit, že se vracím domů. Mám na Prahu krásné vzpomínky a snad budou ještě hezčí po letošním šampionátu ve Finsku," přeje si bývalý centr, který za národní tým Finska odehrál 55 zápasů.