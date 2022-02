ANTOŠOVA BŘITVA: Na střídačku chci Čecha. A Rusko ať zmizí z hokejové mapy!

Myslím, že trenéři, kteří se oslovují, o kterých se nahlas mluví a mezi nimiž je i Fin Kari Jalonen, jsou skvělou volbou. Přesto, i když je český hokej v tuto chvíli na kolenou a vůbec se mu nedaří, tak stále máme trenéry, kteří jsou schopni národní tým zvládnout. Vést ho, připravit na mistrovství světa a udělat tam solidní výsledek. I proto bych pořád k reprezentaci volil českého trenéra a Jalonena nechal ve Finsku, ať se tam věnuje finské dvacítce.

Nicméně do budoucna bychom měli myslet poněkud strategicky s tím, že trenéři, kteří budou u nároďáku, by nejprve měli projít dvacítkou, aby všichni viděli, jak pracují, jak zvládají tlak, jak se z něj dokážou dostat, jakou volí taktiku a jak vůbec reprezentace pod nimi finguje. Však i mistrovství světa hráčů do 20 let je rychlý turnaj, kde trenér musí ukázat velké umění a prokázat, co v něm je a jak zvládá koučovat.

Měl by se tedy nejprve představit na dvacítkách, pak dělat asistenta u A-reprezentace a následně dospět až do role hlavního kouče.

Kdo mě napadá a jehož jméno jsem zaznamenal i mimo Miloslava Hořavu, který situace rozhodně zvládne, je Tomáš Martinec, trenér Hradce Králové. Zmiňuji ho také proto, že jsme snad nikdy na střídačce neměli bratrskou dvojici a pokud by s Patrikem, teď asistentem v Budějovicích, vytvořili duo a trénovali dvacítku či áčko, bylo by to něco neuvěřitelného. Moc bych jim to přál, ale asi se k tomu tak rychle nedostanou, protože nejspíš zvolíme trenéra, který má za sebou delší kariéru.

Ale ať už to bude kdokoliv, těžko bude trénovat zápasy proti Rusku. Ty už asi neuvidíme, protože, jak všichni doufáme, Rusko a Bělorusko zmizí z mapy Mezinárodního hokejové federace IIHF. Že se jim zakážou starty včetně mistrovství světa. Pravděpodobně nás čeká také změna Euro Hockey Tour, z něhož se Rusko vytratí a místo něj bychom mohli přivítat kupříkladu Švýcarsko, protože jdou kvalitativně rychle nahoru, hrají dobře a mohli by to s nimi být zajímavé střety, které pravidelně vyplňují část sezony před mistrovstvím světa.