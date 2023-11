Jsme lepší hokejisti než Finové, hlásí Voženílek. Bez hattricku alespoň ušetří

Tampere (od našeho zpravodaje) -„Víme, že máme kvalitní tým, že jsme lepší hokejisti, a že když na ně zatlačíme, nějaké šance mít budeme. Finy jsme přehrávali herně i střelecky,“ těšilo Voženílka, který ve 13. minutě svým druhým zásahem zvyšoval už na 3:0 a Češi tak dali vzpomenout na báječnou čtyřgólovou první třetiny proti Švédům ve čtvrtek ve Växjö.

U svého druhého gólu se třinecký forvard podivoval, kolik že mu finští zadáci nechali před brankou místa a času. Stihl tak pukem zakvedlat, přehodit si ho na bekhend a poslat do sítě. „Z extraligy nejsem zvyklý mít tolik prostoru a teď jsem tam byl úplně sám. Měl jsem všechen čas světa udělat, co jsem chtěl. Bylo to jednoduché,“ usmíval se Voženílek.

Foto: Emmi Korhonen, ČTK/AP Český brankář Jakub Málek a Tomáš Dvořák s dotírajícím Finem Henrikem Borgströmem.

Jenže vzápětí Finové snížili a ve prostřední části hry dokonce srovnali na 3:3. V té chvíli přišla jediná hluchá pasáž Rulíkova výběru. „Trošku jsme polevili a Finové nás začali přehrávat. Máme ale dost zkušený tým na to, abychom hráli dál. Povzbudili jsme se, řekli jsme si, co dělat lépe, a na ledě to zase začalo fungovat. Klobouk dolů, jak jsme dokázali zareagovat, dali další dva góly a dostávali je pod tlak,“ těšilo Stránského, jehož góly na 2:0 a 5:3 sledoval z tribuny i bratr Šimon, jenž právě v Tampere hraje za Ilves.

„Věděli jsme, že když se za stavu 3:3 vrátíme ke své hře, dotáhneme to k vítězství,“ souhlasil Voženílek, že žádná panika z finského návratu do zápasu na střídačce nebyla.

Stránský pak vyzdvihl přínos trenéra gólmanů Ondřeje Pavelce. „Před zápasem vyvěsil (na papíru), že brankář Taponen chodí rychle dolů, takže má slabinu v horních částech branky. Tak jsem se toho snažil využít,“ přiznával Stránský, jenž svůj výkon proti Finům označil za jeden z nejvydařenějších v reprezentaci.

Voženílek dokonce nebyl daleko hattricku, po jedné z jeho střel Taponenovi kotouč vypadl z výstroje. „Popravdě jsem na hattrick myslel až ke konci zápasu. Flíček s Jašem (spoluhráči z lajny Flek s Jaškem) mi říkali, že mi to budou furt nahrávat. Škoda, nevyšlo to, věřím ale, že to přijde někdy jindy.

A tak si alespoň pochvaloval, že se alespoň vyhnul tučnějšímu příspěvku do týmové kasy. „Už jsem v šatně slyšel připomínky, že jsem dnes byl asistentem kapitána, do toho celkové vítězství na turnaji. A kdybych dal ještě hattrick, měl bych to bodně drahé. Už takhle to nebude úplně nejlevnější,“ smál se Voženílek.

Národní tým už před nedělním derniérou proti Švýcarům ví, že turnaj Karjala ovládne. „Je nám úplně jedno, že už jsme turnaj vyhráli. Chceme odjet se třemi výhrami,“ hlásí Stránský, před nedělním střetnutím, do kterého půjde národní tým jen necelých 18 hodin po skalpu Švédů.