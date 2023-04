Jsme rádi, že nám tam napadaly nějaké góly, pochvaloval si po výhře Špaček

"Jsme rádi, že nám tam napadaly nějaké góly. Vždycky když jste o dva, o tři nahoře, tak se hraje líp. Ale nebylo to vůbec lehké utkání. Každý soupeř na mezinárodní úrovni už je dneska dobrý. Pro nás je to další důležitá výhra," pochvaloval si Špaček, že po dvou výhrách v Německu a dalších dvou se Slovenskem v Ostravě vyšel vítězné i pátý duel v přípravě na mistrovství světa v Rize a Tampere.

Špaček ve 26. minutě zůstal nepokrytý a po přihrávce Tomáše Hyky zvýšil na 4:0. V čase 37:35 tečoval střelu Jana Ščotky od modré čáry a dovršil výsledek. Poprvé v reprezentační kariéře vstřelil dvě branky v jednom utkání. "Byl jsem u brány a viděl jsem Ščotyho, jak má puk pod kontrolou, tak jsem si akorát vyjel a nikdo od nich se mnou nešel. Navíc to dal krásně prudce po ledě, takže to nebylo těžké jen líznout a jsem rád, že to tam padlo," podotkl.