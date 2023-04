Rakousko bylo trošku horší, ale i tak si toho vážím, radoval se z nuly Langhamer

"Vážím si toho o to víc, že to byl první zápas za reprezentaci po dlouhé době a ještě venku," řekl novinářům Langhamer. Ještě před týdnem chytal ve finské lize za Ilves Tampere utkání o 3. místo proti IFK Helsinky a po vítězství 3:2 obhájil s klubem před odchodem do švédského Oskarshamnu bronz.