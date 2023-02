Kanadský kouč zklamal fanoušky, o místo jej následně měl připravit spor s gólmanem

Pár slov však měli prohodit později. To už Crawford nebyl koučem Kanady ani Colorada. „On právě byl vyhozený, aspoň se to psalo v novinách, že tam byl konflikt s Patrickem Roy, za kterého se postavila organizace, a Crawford musel jít," vzpomíná Hašek.

Směrem ke slavnému kouči, který právě s mužstvem Lavin vyhrál Stanleyův pohár v play off 1996 a o rok dříve získal Cenu Jacka Adamse pro nejlepšího trenéra NHL, měl stihnout jen malý vtípek. „Vím, že jsme se potkali někde v chodbě, muselo to být asi na nějakém All Star Gamu a já jsem si z něj dělal srandu: No jo, s brankáři je to těžké, co?" líčí Hašek.