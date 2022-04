KOMENTÁŘ: Hokejisté naraží na své limity a křivka obtížnosti prověrek letí strmě vzhůru

Zejména dvě nadcházející utkání ostravského turnaje, ve čtvrtek s Finy a v sobotu se Švédy, budou totální prověrkou připravenosti. Už nyní ale musí být všem, včetně kouče zřejmé, že Kari Jalonenem po nástupu do funkce vyhlášená medailová mise bude na šampionátu v Tampere přetěžkým úkolem pro celou reprezentaci.

Dát gól je pro české mužstvo skutečně velký problém. Z hráčů, kteří se dosud zapojili do přípravy, tuto schopnost opakovaně prokázali vlastně jen Blümel, Zdráhal a Černoch. Vedle nich snesou z útočníků přísnější měřítko kvality pro mezistátní hokej ještě Flek, Holík a možná i Cienciala, ale právě na nich jsou také vidět potíže s proměňováním šanci.

Samozřejmě, národní tým se ještě výrazně promění. Už na České hokejové hry dorazí dvě ofenzivní esa, Červenka se Stránským a další se pak ještě objeví po skončení ligových play off a základní části NHL, ale zlepšit koncovku i produktivitu přesilovek, to je úkol číslo jedno a jeho řešení nelze odkládat.

Nelze ale ani opomenout Jalonenův pozitivní vliv na komunikaci uvnitř týmu i urputnou snahu vštípit české hře systém, jenže dodržování je vždy už záležitostí hráčů na ledě. Přes enormní bojovnost i zjevnou chuť hrát pro trenéra, jaká to změna proti Pešánovým časům, ale hokejoví reprezentanti často nedokáží překročit svůj stín.

Nicméně vzdát to předem nemohou a trenérův smysl pro detail to ani nedovolí. Jen počítejme s tím, že v Ostravě to bude pro národní tým zase náročnější než teď na Slovensku a křivka obtížnosti poletí strmě vzhůru směrem k šampionátu začínajícímu už za devatenáct dní.