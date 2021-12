Kovář se děním kolem účasti hráčů z NHL na OH nezabývá a chce ukázat, co umí

Už do své třinácté reprezentační sezony v řadě vstoupí útočník Jan Kovář a k účasti na sedmi mistrovstvích světa a olympiádě v Pchjongčchangu může přidat další dvě velké akce. Jednatřicetiletá opora švýcarského Zugu přijela na Channel One Cup v Praze bez myšlenek na to, jestli NHL nakonec kvůli koronavirové krizi i opatřením v Číně neustoupí od úmyslu poprvé od roku 2014 své hráče v únoru v Pekingu opět pod pěti kruhy nechat hrát. Kovář chce bojovat o nominaci bez ohledu na to, jak se situace vyvine.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Kovář (vlevo) a Michael Frolík během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek "Nikdo neví, co se stane a vůbec nemá cenu se nad tím zamýšlet. Co bude, to bude. Těšil jsem se teď sem na sraz, budu chtít odehrát tři dobrá utkání a dokázat, že na to mám," řekl Kovář v on-line rozhovoru s novináři. Pro listopadový turnaj Karjala dostal kapitán týmu z letošního šampionátu v Rize spolu s dalšími zkušenými hráči volno a teď má opět možnost rozšířit svou bilanci 139 zápasů a 33 branek v národním týmu. "Beru to jako další turnaj. Samozřejmě se člověk chce ukázat v každém zápase, co hraje. Myslím, že mám odehráno hodně zápasů, trenéři vědí, jak hraju. Nevím, jestli budou rozhodovat tyto tři zápasy nebo ne, ale chci ukázat maximum a uvidíme," doplnil k sezoně, v které bude vedle olympiády i mistrovství světa ve Finsku. Foto: Vlastimil Vacek, Právo (Zleva) Jakub Jeřábek, Milan Gulaš a Jan Kovář během tréninku hokejové reprezentace v Praze před turnajem Channel One Cup.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Čína hrozí v případě pozitivního testu na koronavirus účastníkům olympiády povinnou karanténou na tři až pět týdnů. Podle Kováře to není strašák jen pro hráče NHL, kde to označila za znepokojivé například kanadská hvězda Edmontonu Connor McDavid. Reprezentace Gulaš je zpět u reprezentace! Výsledky jeho testů na covid byly po přezkoumání negativní "Ta karanténa by byla stejně dlouhá i pro nás, takže si nedovedu moc představit, že by byli v klubu šťastní, kdybychom zůstali pět týdnů v Číně, i když nehrajeme v NHL. Myslím si, že i majitel Zugu by nebyl moc nadšený, kdyby mě tam viděl někde zavřeného," prohlásil Kovář. Zug dotáhl v minulé sezoně k zisku titulu, byl nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy v základní části i play off a získal i oceněné pro nejužitečnějšího hráče. Aktuálně je jeho tým třetí o šest bodů za vedoucím Fribourgem. "Myslím si, že teď máme sezonu hodně odlišnou od té loňské. Je to víc takové nahoru dolů, že odehrajeme dobré zápasy, ale i ty, kde se nám moc nedaří," konstatoval Kovář. Foto: Český hokej, Jan Beneš Útočník Jan Kovář (vlevo) a brankář Šimon HrubecFoto : Český hokej, Jan Beneš "Hodně na tom pracujeme a povídáme si o tom. V minulé sezoně jsme od začátku do konce skoro jenom vyhrávali. Nehrajeme špatně, ale nechceme se zastavit na tom, že jsme průměrní, chceme vyhrávat každý zápas. Měli jsme i hodně zraněných, v jednom momentu bylo i šest útočníků mimo, takže se sestava hodně mění," uvedl Kovář. Před Zugem je i Rapperswil, který táhne český útočník Roman Červenka, jemuž patří třetí místo v produktivitě švýcarské ligy. V účasti v reprezentaci však šestatřicetiletému mistrovi světa z roku 2010 brání, že není očkovaný proti covidu-19. "Škoda to určitě je, protože je vidět, že hraje ve velké pohodě a musím říct, že zvedl celý mančaft. Je vidět, že si věří, ať už jsou to přesilovky nebo pět na pět. Je nebezpečný pokaždé, když je na ledě. Je radost ho vidět, jak momentálně hraje a jsem rád, že se mu takhle daří," prohlásil Kovář. Má i trošku prsty v tom, že v české extralize působí jeho bývalý spoluhráč z Zugu Švéd Erik Thorell. Spartě aktuálně druhého nejproduktivnějšího hráče extraligy doporučil. "Hodně se mě na něj vyptávali, řekl jsem jim svůj názor a doporučil jsem, aby ho vzali, že určitě zklamaní nebudou. Viděl jsem, jak každý den pracuje a je to výborný hokejista," uvedl Kovář.

