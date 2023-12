Krále nadchl zájem reprezentace a pochvaluje si Lahti: Oproti Torontu zlatý finský klid

Lákalo mě zkusit si jinou soutěž. Přeci jen v Česku už jsem si zahrál, na severu Evropy ne, tak mi to přišlo jako dobrá příležitost. Času na to, abych se vrátil do Komety a splatil jí to, že mě vychovala, je ještě dost. Mám chuť se stále posouvat. Jsem takový, že mi nevadí vystoupit z komfortní zóny a jít do neznámého prostředí. Kdybych se už teď ve 24 letech vrátil do Česka, nevím, jestli bych tu nezpohodlněl a ještě se pak vykopal někam do zahraničí.